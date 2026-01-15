Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:18

Сугробы по шею, очереди, коллапс: фото снежного апокалипсиса на Камчатке

Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Петропавловске-Камчатском буйствует циклон «Фрэнсис». Снежные заносы местами превышают человеческий рост. Жертвами стихии стали несколько человек. Местные власти обсуждают вопрос введения режима ЧС. В регионе включили системы оповещения об угрозе схода снега с крыш.

Накануне днем губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о сходе лавины в районе стадиона «Спартак» на улице Набережной в центре Петропавловска-Камчатского. Снежная глыба накрыла проезжую часть, заблокировав движение транспорта.

Из-за циклона некоторые жителей Камчатки добирались пешком до работы. Людям было тяжело выйти даже из подъездов. В столице края возник дефицит скоропортящихся продуктов в придомовых магазинах: отсутствуют хлеб, молочная продукция, свежие овощи и фрукты, яйца, а также мясо. В крупных сетях сохраняются длинные очереди за товарами.

В Петропавловске-Камчатском погибли двое мужчин. На Советской улице на горожанина со скатной крыши многоквартирного дома упала масса снега и льда. В тот момент мужчина расчищал свой автомобиль. Вторая трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова — на мужчину обрушилась большая масса снега.

В Вилючинске Камчатского края ледяная глыба упала с крыши многоэтажного дома и пробила окно в квартире с маленькими детьми. В результате инцидента никто не пострадал. Квартира, куда влетела огромная сосулька, расположена на первом этаже.

Кадры снежного апокалипсиса на Камчатке — в фотогалерее NEWS.ru.

Горожане откапывают автомобиль во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Горожане откапывают автомобиль во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в городе выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Горожане во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в городе выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Обледенелый балкон во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Обледенелый балкон во время снегопада в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
снег
погода
непогода
Петропавловск-Камчатский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье
Адвокат российского археолога попросил польский суд отложить заседание
В Ленобласти девочка осталась с ожогами глаз после дорожных разборок
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.