Сугробы по шею, очереди, коллапс: фото снежного апокалипсиса на Камчатке

Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился

В Петропавловске-Камчатском буйствует циклон «Фрэнсис». Снежные заносы местами превышают человеческий рост. Жертвами стихии стали несколько человек. Местные власти обсуждают вопрос введения режима ЧС. В регионе включили системы оповещения об угрозе схода снега с крыш.

Накануне днем губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о сходе лавины в районе стадиона «Спартак» на улице Набережной в центре Петропавловска-Камчатского. Снежная глыба накрыла проезжую часть, заблокировав движение транспорта.

Из-за циклона некоторые жителей Камчатки добирались пешком до работы. Людям было тяжело выйти даже из подъездов. В столице края возник дефицит скоропортящихся продуктов в придомовых магазинах: отсутствуют хлеб, молочная продукция, свежие овощи и фрукты, яйца, а также мясо. В крупных сетях сохраняются длинные очереди за товарами.

В Петропавловске-Камчатском погибли двое мужчин. На Советской улице на горожанина со скатной крыши многоквартирного дома упала масса снега и льда. В тот момент мужчина расчищал свой автомобиль. Вторая трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова — на мужчину обрушилась большая масса снега.

В Вилючинске Камчатского края ледяная глыба упала с крыши многоэтажного дома и пробила окно в квартире с маленькими детьми. В результате инцидента никто не пострадал. Квартира, куда влетела огромная сосулька, расположена на первом этаже.

