«Автобусы отменили»: жители Камчатки о ситуации после циклонов 360.ru: некоторые жители Камчатки добирались пешком до работы из-за циклона

Снежный циклон «Фрэнсис» вынудил некоторых жителей Камчатки добираться пешком до работы, пишет 360.ru со ссылкой на очевидцев. По словам жительницы Петропавловска-Камчатского, из-за непогоды в регионе возникли серьезные проблемы с транспортом.

Сегодня от дома до работы шла пешком три километра и потом обратно. Автобусы отменили, вахтовку успела застать, — рассказала женщина.

Другая горожанка отметила, что местами на улицах можно найти сугробы по пояс и в человеческий рост. А другой местный житель пожаловался, что многим людям из-за обилия снега тяжело выйти даже из подъездов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке из-за рекордных объемов выпавшего снега сугробы сравнялись с высотой первого этажа. В регионе продолжается режим ЧС.