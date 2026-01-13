Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:05

«Автобусы отменили»: жители Камчатки о ситуации после циклонов

360.ru: некоторые жители Камчатки добирались пешком до работы из-за циклона

Петропавловск-Камчатский Петропавловск-Камчатский Фото: Alexandr Arkhipov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Снежный циклон «Фрэнсис» вынудил некоторых жителей Камчатки добираться пешком до работы, пишет 360.ru со ссылкой на очевидцев. По словам жительницы Петропавловска-Камчатского, из-за непогоды в регионе возникли серьезные проблемы с транспортом.

Сегодня от дома до работы шла пешком три километра и потом обратно. Автобусы отменили, вахтовку успела застать, — рассказала женщина.

Другая горожанка отметила, что местами на улицах можно найти сугробы по пояс и в человеческий рост. А другой местный житель пожаловался, что многим людям из-за обилия снега тяжело выйти даже из подъездов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке из-за рекордных объемов выпавшего снега сугробы сравнялись с высотой первого этажа. В регионе продолжается режим ЧС.

Камчатка
регионы
циклоны
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Девочку зажало в дверях автобуса в Москве
На популярном украинском курорте заметили туриста в пророссийской куртке
«С фото погибших родителей в руках»: Рудковская об отборе Наумова на ОИ
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.