15 января 2026 в 09:44

Сошедший с крыши снег раздавил россиянина

В Петропавловске-Камчатском мужчину насмерть засыпало сошедшим с крыши снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Петропавловске-Камчатском мужчина погиб под массой снега и льда, сообщила пресс-служба правительства. Снег упал на горожанина со скатной крыши многоквартирного дома на улице Советской. В этот момент мужчина расчищал свой автомобиль.

На место происшествия выехали спасатели КГКУ «ЦОД». Тело погибшего обнаружили под завалом. Веса снега, сошедшего с крыши двухэтажного здания, оказалось достаточно, чтобы нанести травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего установила полиция, сейчас проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что расследование дела о тяжелых травмах, полученных женщиной из-за схода снега и льда с крыши, взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Инцидент произошел в городе Выкса Нижегородской области.

До этого в Уфе на голову подростка обрушилась ледяная глыба. У 16-летнего юноши диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Происшествие случилось на улице Левитана. Подросток проходил рядом с пятиэтажным домом. Внезапно с крыши на него посыпались глыбы наледи и снега.

