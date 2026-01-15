На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми

Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился

В Вилючинске Камчатского края ледяная глыба упала с крыши многоэтажного дома и пробила окно в квартире с маленькими детьми, сообщил Telegram-канал Amur Mash. В результате инцидента никто не пострадал. Квартира, куда влетела огромная сосулька, расположена на первом этаже.

ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Приморской. Причиной стала скопившаяся на неочищенной кровле наледь, которая обрушилась с крыши во время оттепели. Ледяная масса разбила стекло, и осколки разлетелись по всей комнате.

Ранее глава ГУ МЧС по Камчатке Сергей Лебедев сообщил, что два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском. Он уточнил, что трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова. Министр также добавил, что власти обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации.

Одним из погибших оказался спасателем Центра управления в кризисных ситуациях. 60-летний Игорь Быков оказался погребен под снегом, сошедшим с крыши жилого дома на улице Советской в Петропавловске-Камчатском. Мужчина возвращался с работы, когда на него обрушилась снежная масса.