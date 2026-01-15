Атака США на Венесуэлу
Жители одного региона России пожаловались на дефицит продуктов

Циклон вызвал дефицит продуктов в магазинах Петропавловска-Камчатского

Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Снегопад в Петропавловске-Камчатском. По данным синоптиков, за 12–13 января в Петропавловске-Камчатском выпало 52% от месячной нормы осадков. 15 января снегопад возобновился Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
В Петропавловске-Камчатском возник дефицит скоропортящихся продуктов в придомовых магазинах из-за мощных циклонов, передает корреспондент ТАСС. В небольших торговых точках отсутствуют хлеб, молочная продукция, свежие овощи и фрукты, яйца и местное мясо, в то время как в крупных сетях сохраняются длинные очереди за товарами.

Во вторник пришел первый циклон, люди быстро раскупили хлеб, местное молоко, кефир, и сейчас мы распродаем остатки: привозную молочку, чуть подувядшие фрукты. Ситуация пока не критическая, но и 15 января подвоза товаров из-за дорожной ситуации не будет, — приводит агентство комментарий одного из магазинов.

Ранее пресс-служба правительства Камчатского края сообщила о гибели мужчины в Петропавловске-Камчатском. Житель города погиб под массой снега и льда, сошедшей со скатной кровли многоквартирного дома на улице Советской. Инцидент произошел в тот момент, когда он расчищал свой автомобиль. На место выехали спасатели краевого центра, которые обнаружили тело погибшего под завалом.

Кроме того, по словам местной жительницы, мощный снежный циклон «Фрэнсис» создал серьезные транспортные проблемы на Камчатке. Некоторые жители региона вынуждены добираться до своих рабочих мест пешком из-за сложных погодных условий.

