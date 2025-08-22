В российском регионе автозак проехал курьеру по голове В Краснодаре автозак раздавил курьера на мопеде

В Краснодаре водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака, который проехал ему прямо по голове. Как передает 360.ru, по словам очевидцев, жертва ехала на зеленый сигнал светофора и не успела увернуться от спецтранспорта, попав под колеса.

Парень на мопеде начал тормозить, его занесло под колеса, и КамАЗ полиции проехал ему по голове, — рассказал краснодарец.

