22 августа 2025 в 10:47

В российском регионе автозак проехал курьеру по голове

В Краснодаре автозак раздавил курьера на мопеде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре водитель мопеда погиб под колесами полицейского автозака, который проехал ему прямо по голове. Как передает 360.ru, по словам очевидцев, жертва ехала на зеленый сигнал светофора и не успела увернуться от спецтранспорта, попав под колеса.

Парень на мопеде начал тормозить, его занесло под колеса, и КамАЗ полиции проехал ему по голове, — рассказал краснодарец.

Ранее в Следственном комитете России по Новосибирской области сообщили, что водитель самосвала дважды пытался наехать на людей. Пострадавшие смогли избежать серьезных травм, и им не понадобилась госпитализация.

В опубликованном ролике видно, как грузовик сначала медленно отъезжает назад, а затем внезапно ускоряется и наезжает на группу людей. В дальнейшем водитель повторил маневр, увеличив скорость.

ДТП
Краснодар
автозаки
курьеры
