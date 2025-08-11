Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:00

Водитель самосвала специально протаранил людей и попал на видео

В Новосибирске водитель самосвала специально протаранил людей два раза

Фото: Ruslan Yarocky/Global Look Press

Водитель самосвала дважды наехал на людей в Новосибирске, пишет РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону. Пострадавшие успели разбежаться, госпитализация им не потребовалась. На кадрах видно, как грузовик сначала медленно сдает назад, а затем резко ускоряется и наезжает на стоящих людей. После этого водитель повторяет действия, но уже на большей скорости.

Госпитализации в медицинские учреждения не потребовалось, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, мужчина действовал умышленно. Его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее на трассе в Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека — женщина и двое детей, еще четыре человека получили ранения. Погибли мальчики пяти лет и одного года. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали тела погибших.

До этого мотоциклист погиб в результате столкновения с Kia Rio на Шмитовском проезде в Москве. Женщина-водитель автомобиля не заметила байкера, который ехал сзади, и начала поворот налево. Мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

Новосибирск
самосвалы
наезды
грузовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Старейшие действующие храмы России
В Британии поставили крест на позиции Киева по территориальным уступкам
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.