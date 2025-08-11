Водитель самосвала специально протаранил людей и попал на видео В Новосибирске водитель самосвала специально протаранил людей два раза

Водитель самосвала дважды наехал на людей в Новосибирске, пишет РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону. Пострадавшие успели разбежаться, госпитализация им не потребовалась. На кадрах видно, как грузовик сначала медленно сдает назад, а затем резко ускоряется и наезжает на стоящих людей. После этого водитель повторяет действия, но уже на большей скорости.

Госпитализации в медицинские учреждения не потребовалось, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, мужчина действовал умышленно. Его разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

