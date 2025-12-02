День матери
02 декабря 2025 в 10:36

В Кузбассе разоблачили опасную подделку экспертизы самосвалов-гигантов

Жителя Кузбасса заподозрили в подделке экспертизы безопасности на 23 БелАЗа

Карьерные самосвалы БелАЗ Карьерные самосвалы БелАЗ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителя Кемеровской области подозревают в изготовлении семи поддельных экспертных заключений о промышленной безопасности для 23 карьерных самосвалов БелАЗ, сообщает СК РФ. В ведомстве отметили, что машины имели реальные дефекты. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что в 2024 году положительные вердикты выдавались без проведения обязательных процедур осмотра и технического диагностирования. Эти действия создали угрозу аварий на опасных производственных объектах и жизни работников.

Ранее Следственный комитет информировал, что в Томской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении ремонтных работ на мосту через реку Кайму, они выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчика подозревают в причинении ущерба бюджету области на сумму более 66 млн рублей. Утверждается, что подрядная организация не приступила к выполнению предусмотренных договором работ, а полученный аванс был использован по собственному усмотрению.

