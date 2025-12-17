В Кузбассе обнаружили гонконгский грипп

В Кузбассе обнаружили более 20 тыс. случаев ОРВИ, также в числе заболеваний выявили наличие гонконгского гриппа, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Эпидемиологи призвали не забывать о мерах профилактики.

Сообщается, что для гриппа штамма A (H3N2) характерно резкое начало болезни. Он характеризуется стремительным повышением температуры выше 38 градусов, ознобом, ломотой в мышцах и суставах и интенсивной головной болью.

Жителей региона призвали не пренебрегать средствами гигиены и мерами профилактики. Также отмечается, что самым надежным способом защиты от болезни остается вакцинация.

Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, что гонконгский грипп, доминирующий сегодня в России, переносится очень тяжело. По его словам, вирус передается от птиц и в некоторых случаях распространяется среди людей.