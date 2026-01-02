Новый год — 2026
02 января 2026 в 14:03

Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
По факту обрушения кровли на складе маркетплейса Wildberries, произошедшем в городе Юрге Кемеровской области днем 2 января, возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Уточняется, что произошедшее классифицировали как нарушение правил безопасности во время строительных или иных работ.

По факту частичного обрушения кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ, — говорится в заявлении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ведомства, выполняются следственные и иные процессуальные действия. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее появилась информация, что в Юрге рухнула крыша действующего склада Wildberries в зоне разгрузки. Известно, что он открылся лишь месяц назад. В результате пострадали несколько человек. После обрушения крыши на склад прибыла пожарная бригада, однако помощь спасателей не потребовалась.

