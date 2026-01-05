Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 03:10

Вирусолог раскрыла, кто входит в группу риска из-за гонконгского гриппа

Вирусолог Малинникова: беременные входят в зону риска из-за гонконгского гриппа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Некоторые категории населения находятся в группе риска из-за гонконгского гриппа, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова. По ее словам, особенно аккуратными нужно быть людям с хроническими заболеваниями легких, детям, беременным женщинам и лицам с иммунодефицитом.

У пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) заболевание часто протекает наиболее тяжело и даже может приводить к летальным исходам. Для остальных перечисленных групп также характерно повышенное число осложнений.

Под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом, — указала специалист.

Малинникова уточнила, что иммунодефицит может быть не только хроническим, но и временным. Последний часто возникает на фоне сильного стресса, переохлаждения или чрезмерной физической нагрузки. Такое временное ослабление защитных сил организма может серьезно утяжелить течение гриппозной инфекции, поэтому в сезон заболеваемости важно бережно относиться к своему здоровью.

Ранее сообщалось, что в 2026 году жители России могут столкнуться не только с гриппом типа B, но и снова подвергнуться риску заражения гонконгским гриппом. Этот вирус отличается повышенной способностью к мутациям, и после перенесенного заболевания организм не всегда вырабатывает надежный иммунитет.

