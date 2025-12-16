Биолог рассказал об особенностях доминирующего в России гонконгского гриппа Биолог Чумаков заявил, что гонконгский грипп переносится очень тяжело

Гонконгский грипп, доминирующий сегодня в России, переносится очень тяжело, рассказал биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. По его словам, которые приводит Lenta.ru, вирус передается от птиц и в некоторых случаях распространяется среди людей.

Грипп А, к которому относится гонконгский грипп, более серьезный, переносится более тяжело, но во всем остальном это обычный грипп, который имеет совершенно характерные симптомы тяжелой простуды, — сказал Чумаков.

Он выразил уверенность, что число летальных исходов среди пациентов с гонконгским гриппом будет только расти. Однако, по мнению Чумакова, оно вряд ли превысит несколько сотен.

Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения назвали гонконгский грипп (Н3N2) доминирующим штаммом гриппа А в России. Там отметили, что в Европе он также распространен: на его долю приходится 80–90% зарегистрированных случаев заболевания.

По данным Роспотребнадзора, в России уже зафиксированы первые летальные случаи заболевания гриппом. При этом их число гораздо ниже, чем в прошлые годы.