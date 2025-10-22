Двойная эпидемия гриппа и COVID-19 в РФ: кто в опасности, как лечить

На закате пандемии коронавируса, когда опасность уже, казалось, была позади, россиян вновь напугали — якобы в ближайшие пару лет страну ждет двойная эпидемия гриппа и COVID-19. К этому может привести совпадение пиков сезонной заболеваемости. Можно ли заразиться двумя вирусами сразу, насколько это опасно и как лечиться — в материале NEWS.ru.

Что известно о рисках двойной эпидемии в России

Спустя полгода после официального окончания пандемии коронавируса врач-иммунолог Владимир Болибок выступил с заявлением, в котором предрек двойную эпидемию (твиндемию) в 2025 году. По его словам, такая ситуация ожидалась и в предыдущие годы пандемии, однако в итоге вирус гриппа и SARS-CoV-2 не пересекались.

Как отмечал иммунолог, в одновременом заражении сразу несколькими вирусами нет ничего удивительного: бывают случаи инфицирования не только двумя, но и тремя патогенами. Чаще всего такое случается при ослабленном иммунитете, объяснял Болибок.

Произошла ли двойная эпидемия гриппа и коронавируса

В разговоре с NEWS.ru эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко успокоил россиян: твиндемии «точно не будет». Однако это не значит, что опасности двойного инфицирования не существует.

«Отдельные случаи [двойного инфицирования] могут быть. Потому что ковид циркулирует, грипп циркулирует. Такое, в принципе, возможно», — сказал он.

В свою очередь Владимир Болибок напомнил, что говорил о возможном совпадении волн заболеваемости вирусов в начале 2025 года — в январе–феврале. По его словам, всплеск обоих инфекций действительно был, однако массовых двойных инфицирований не фиксировалось.

Что касается текущей ситуации, то идет спорадическая заболеваемость, то есть случаи возникают единично, без явной связи между ними. О вспышках ни той, ни другой болезни пока речи не идет, говорит иммунолог. Пересечения гриппа и COVID-19 в ближайшее время тоже не предвидится, уточнил он.

«Если говорить про прогнозы, то всплеск гриппа у нас ожидается в январе 2026 года. А коронавирусная инфекция — в марте или апреле. Они, конечно, могут совпасть, но это маловероятно. Двойной эпидемии, скорее всего, не будет», — объяснил Болибок.

Высок ли риск заразиться сразу двумя вирусами

По словам опрошенных NEWS.ru медиков, случаи коинфекции достаточно редки. Во-первых, для двойного заражения должны сложиться определенные условия. Во-вторых, чаще всего этим страдают люди с ослабленным иммунитетом.

«Человек заболел, плохо себя почувствовал. Значит, он, скорее всего, останется дома. Его шансы получить вторую инфекцию многократно уменьшаются. Кроме того, в таком случае реагирует врожденный иммунитет человека. <…> Вырабатывается интерферон, включается неспецифическая защита. И даже если человек, заболев гриппом, пошел куда-то, где есть больной ковидом, шанс подхватить вторую болезнь снижается, потому что защита уже включилась», — рассказал NEWS.ru профессор МГУ вирусолог Алексей Аграновский.

Что касается двойной эпидемии гриппа и ковида, то это крайне маловероятная история, считает ученый. Однако говорить, что это абсолютно невозможно, тоже нельзя, признал он.

В свою очередь иммунолог Болибок уточнил, что «не припомнит» специальных исследований и массовых обследований на тему двойного инфицирования. Тем не менее он признал, что в группе риска действительно люди со слабым иммунитетом.

«Особенно уязвимы дети. Из-за ослабленного иммунитета и из-за того, что они более тесно контактируют между собой в рамках школьных и дошкольных учреждений. Они условно набиваются в одну комнату и там в большом количестве сидят. Ребенок из одной семьи притащил грипп, из другой — коронавирус, а третий — заразился и тем, и другим. Теоретически такое возможно», — объяснил специалист.

Чем опасна коинфекция и как от нее вылечиться

В тех редких случаях, когда двойное инфицирование все-таки происходит, болезнь протекает, очевидно, тяжелее, чем каждая из инфекций порознь, говорят опрошенные NEWS.ru врачи. Однако подобное происходит преимущественно у людей с ослабленным иммунитетом, для которых любая инфекция является тяжелой, отмечает Болибок.

«Тут речь не столько про степень тяжести течения самой болезни, сколько про обострение уже имеющихся хронических заболеваний. К тому же у таких людей более длинный постинфекционный „хвост“», — объяснил иммунолог.

Тем не менее определить одновременный грипп и COVID-19 по симптомам невозможно, потому что они схожи у обоих болезней, отмечают медики. Единственный выход — сдавать анализы и тесты. Что же касается лечения, то никаких специфических методов тут нет.

«Лечение вирусных болезней — симптоматическое. А профилактика нам всем известна — это вакцинация от гриппа и SARS-CoV-2, что позволит избежать тяжелого течения каждой из этих инфекций по отдельности и вместе», — подытожил Аграновский.

