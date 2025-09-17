Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды

Уровни заболеваемости ОРВИ в России растут стремительными темпами в сентябре 2025 года. Что происходит, сколько сейчас заболевших, насколько серьезная угроза?
Как растет заболеваемость в России
В России регистрируется резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19. Роспотребнадзор сообщил, что на 37-й неделе 2025 года (8–14 сентября) количество заболевших превысило 696 тысяч человек, что на 63,8% больше, чем на предыдущей неделе.
Рост числа болезней среди школьников вырос в два раза. Та же ситуация с COVID-19: в Роспотребнадзоре сообщили, что количество больных превысило 15 тысяч.
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга объявил, что на 37-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 86,3% и это выше, чем в среднем по России. Московский Роспотребнадзор пока не публиковал результаты за 37-ю неделю и пишет, что на 36-й неделе «в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оставалась стабильной». В ведомстве призвали граждан ограничить контакты, чаще проветривать помещения и обрабатывать руки антисептиком.
Инсайдерский Telegram-канал INSIDER BLACK утверждает, что в своем заявлении ведомство специально не упоминало масочный режим. По версии канала, на самом деле в России распространяется новый коронавирус, известный как «стратус», однако его решили «замаскировать под ОРВИ».
В Роспотребнадзоре не комментировали эти утверждения.
Что известно о новом коронавирусе «стратус», кому он угрожает
Новый штамм коронавируса XFG, который получил неформальное название «стратус», выявили британские ученые в начале июля 2025 года. По данным Роспотребнадзора, к концу июля он проник в Россию. Врачи отмечают, что «стратус» очень заразный, однако вызываемое им заболевание протекает легче и вызывает меньше осложнений. Ключевым симптомом заболевания «стратусом» называют осиплость голоса, наблюдающуюся более чем у 70% заболевших. Она развивается уже на первый или второй день после заражения.
Мнения об опасности «стратуса» расходятся. Вирусолог профессор МГУ Алексей Аграновский заверил, что особой угрозы для здоровья россиян «стратус» не представляет, хотя и уберечься от него будет трудно.
При этом инсайдерские Telegram-каналы утверждают, что «стратус» якобы получил классификацию «особо опасный» в непубличных документах Минздрава РФ. Отмечается, что новый штамм может распространяться быстрее и вызывать более тяжелые осложнения.
Эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко заверил, что штамм «стратус» не вызовет новую пандемию ковида, но заболеваемость будет расти.
Будет ли вводиться карантин или удаленка в России
Уже в августе в СМИ появились предположения, в России могут ввести дополнительные карантинные меры или локдаун из-за резкого подъема заболеваемости ОРВИ.
В Госдуме заверили, что локдауна в школах не будет. Ничего экстраординарного не происходит, заявил NEWS.ru глава комитета Думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
«Это происходит ежегодно, это происходит осенью, бывает, зимой вспышки появляются», — объявил депутат.
Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что необходимости в карантинных мерах в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в России нет. При этом она напомнила об эффективности масок.
«Всем нам надо быть очень внимательными [из-за роста заболеваемости ОРВИ], нужно содержать в чистоте руки, гаджеты и все поверхности вокруг. Маска очень эффективна для защиты, это наши рекомендации. Никаких дополнительных мер регулирования вводиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости», — объявила Попова.
