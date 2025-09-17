Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды

Уровни заболеваемости ОРВИ в России растут стремительными темпами в сентябре 2025 года. Что происходит, сколько сейчас заболевших, насколько серьезная угроза?

Как растет заболеваемость в России

В России регистрируется резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и COVID-19. Роспотребнадзор сообщил, что на 37-й неделе 2025 года (8–14 сентября) количество заболевших превысило 696 тысяч человек, что на 63,8% больше, чем на предыдущей неделе.

Рост числа болезней среди школьников вырос в два раза. Та же ситуация с COVID-19: в Роспотребнадзоре сообщили, что количество больных превысило 15 тысяч.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга объявил, что на 37-й неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 86,3% и это выше, чем в среднем по России. Московский Роспотребнадзор пока не публиковал результаты за 37-ю неделю и пишет, что на 36-й неделе «в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оставалась стабильной». В ведомстве призвали граждан ограничить контакты, чаще проветривать помещения и обрабатывать руки антисептиком.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инсайдерский Telegram-канал INSIDER BLACK утверждает, что в своем заявлении ведомство специально не упоминало масочный режим. По версии канала, на самом деле в России распространяется новый коронавирус, известный как «стратус», однако его решили «замаскировать под ОРВИ».

В Роспотребнадзоре не комментировали эти утверждения.

Что известно о новом коронавирусе «стратус», кому он угрожает

Новый штамм коронавируса XFG, который получил неформальное название «стратус», выявили британские ученые в начале июля 2025 года. По данным Роспотребнадзора, к концу июля он проник в Россию. Врачи отмечают, что «стратус» очень заразный, однако вызываемое им заболевание протекает легче и вызывает меньше осложнений. Ключевым симптомом заболевания «стратусом» называют осиплость голоса, наблюдающуюся более чем у 70% заболевших. Она развивается уже на первый или второй день после заражения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнения об опасности «стратуса» расходятся. Вирусолог профессор МГУ Алексей Аграновский заверил, что особой угрозы для здоровья россиян «стратус» не представляет, хотя и уберечься от него будет трудно.

При этом инсайдерские Telegram-каналы утверждают, что «стратус» якобы получил классификацию «особо опасный» в непубличных документах Минздрава РФ. Отмечается, что новый штамм может распространяться быстрее и вызывать более тяжелые осложнения.

Эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко заверил, что штамм «стратус» не вызовет новую пандемию ковида, но заболеваемость будет расти.

Будет ли вводиться карантин или удаленка в России

Уже в августе в СМИ появились предположения, в России могут ввести дополнительные карантинные меры или локдаун из-за резкого подъема заболеваемости ОРВИ.

В Госдуме заверили, что локдауна в школах не будет. Ничего экстраординарного не происходит, заявил NEWS.ru глава комитета Думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Это происходит ежегодно, это происходит осенью, бывает, зимой вспышки появляются», — объявил депутат.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что необходимости в карантинных мерах в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в России нет. При этом она напомнила об эффективности масок.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Всем нам надо быть очень внимательными [из-за роста заболеваемости ОРВИ], нужно содержать в чистоте руки, гаджеты и все поверхности вокруг. Маска очень эффективна для защиты, это наши рекомендации. Никаких дополнительных мер регулирования вводиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости», — объявила Попова.

