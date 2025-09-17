В России запретят «Сектор Газа»? Кто это предложил, в чем провинился Хой

В России запретят «Сектор Газа»? Кто это предложил, в чем провинился Хой

В Госдуме призвали запретить в России песни знаменитой рок-группы «Сектор Газа» и другие композиции из-за ненормативной лексики. В чем провинился Юра Хой, как оценили идею депутатов?

Кто предложил запретить «Сектор Газа», в чем виноват Юра Хой

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина призвала запретить в России песни группы «Сектор Газа». Глава комитета по защите семьи заявила СМИ, что песни этой группы «не соответствуют духовно-нравственным ценностям» российского народа.

«На музыкальных площадках группу „Сектор Газа“, безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом», — объявила Останина.

Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Позже выяснилось, что депутат говорила о другом, а СМИ неверно истолковали ее слова.

«Запрещать всенародно любимую группу? Слушайте, их композиции исполняет симфонический оркестр, их музыка звучит в Кремле. Хочется даже извиниться перед поклонниками „Сектора Газа“ за такую фривольную интерпретацию моего высказывания. Не человека „запрещать“ надо, а постараться подкорректировать идеи, которые он высказывает», — заявила она, отметив, что подразумевала запрет композиций разных исполнителей, в которых используется нецензурная лексика.

Коллектив «Сектор Газа» во главе с Юрием Клинских (известен также как Юра Хой) образовался в 1987 году в Воронеже и прекратил концертную деятельность в 2000 году после смерти основателя. Несмотря на это, коллектив считается одной из самых известных панк-рок-групп СССР и России. Такие хиты группы, как «Лирика», «30 лет», «Туман» и «Бомж», знакомы практически каждому жителю постсоветского пространства.

Кто раскритиковал предложение запретить «Сектор Газа»

Несмотря на скорую корректировку предложения Останиной, ее раскритиковали в Сети. Telegram-каналы указывают, что музыка и тексты группы стали «по-настоящему народными» и запретить их фактически невозможно.

Продюсер, музыкальный критик и медиаэксперт Павел Рудченко назвал попытку запретить «Сектор Газа» нарушением Конституции РФ и «охотой на ведьм».

«Когда депутату заняться нечем, он что-то запрещать пытается. Это ж насколько надо быть оторванным от народа, чтобы нести такую дикую чушь. Проблем будто больше в стране нет у семей, кроме как песни „Сектора Газа“. Жильем всех обеспечили, члены комитета? Работайте работу, господа депутаты. Вы за это деньги получаете, а не за бред в интернетах», — прокомментировали авторы Telegram-канала «Два майора».

«Два майора» разместили видео, в котором песни группы «Сектор Газа» исполнил сводный военный оркестр ВМФ; ранее их исполняли Воронежский академический симфонический оркестр и Донецкий симфонический оркестр.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в разговоре с NEWS.ru раскритиковал идею Останиной.

«Я фанат группы [„Сектор Газа“], так что не поддерживаю запрет. В каждое время были свои хулиганы. Кто-то слушал Александра Розенбаума, песни которого были под запретом, кто-то — Высоцкого. Всегда были группы, которые выбивались из общей массы, например „Король и Шут“. Детьми мы, естественно, втайне слушали такие песни, а потом уже и с родителями вместе слушали. [„Сектор Газа“ —] это огромный пласт для миллионов людей нашей страны, у группы очень много фанатов. Так что нельзя просто взять и сказать, что этого не было. Уверен, что люди все равно продолжат слушать их музыку. И вообще, лучше что-то разрешать, чем запрещать», — объявил Жуков.

Племянник основателя группы Юрий Япрынцев предположил, что поклонники «Сектора Газа» поднимутся на бунт в случае запрета группы.

«Ну а если запретят, то будет как раньше, когда слушали под подушкой или под одеялом», — заявил он.

Что ответили в «Секторе Газа» на планы запретить их песни

Концертный директор «Сектора Газа» Александр Кузьмичев в разговоре с «Фонтанкой» предположил, что депутат Останина «абсолютно не знакома» с их творчеством.

«Судя по всему, лицо, которое высказало такое предложение, абсолютно не знакомо с творчеством группы „Сектор Газа“, особенно с его лирической частью. Напомню, что песни „Пора домой“, „Туман“, „Лирика“ — признанные хиты, которые исполняют все, начиная от ребят во дворах, заканчивая государственными оркестрами», — указал Кузьмичев.

По его словам, к подобным призывам в коллективе относятся со «скепсисом», а проблем с дистрибуцией музыки на стриминговых сервисах «Сектор Газа» не испытывает.

Читайте также:

Почему на самом деле разбился Ан-24 под Тындой? Подробности, отчет МАК

Разнесли энергетику ВСУ и БПЛА на взлете: удары по Украине 17 сентября

В Краснодаре приземлился первый за три года рейс: что известно, расписание