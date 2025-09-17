Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 11:00

Лидер «Руки Вверх!» высказался об идее запретить группу «Сектор Газа»

Певец Жуков призвал не запрещать группу «Сектор Газа»

Сергей Жуков Сергей Жуков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскритиковал идею депутата Госдумы Нины Останиной запретить коллектив «Сектор Газа» из-за несоответствия «духовно-нравственным ценностям». В беседе с NEWS.ru музыкант уточнил, что в каждой эпохе появлялись артисты, которые вели себя эпатажно и провокационно, и это абсолютно нормально.

Я фанат группы [«Сектор Газа»], так что не поддерживаю запрет. В каждое время были свои хулиганы. Кто-то слушал Александра Розенбаума, песни которого были под запретом, кто-то — Владимира Высоцкого. Какое-то время запрещали печатать произведения Булата Окуджавы. И всегда были группы, которые выбивались из общей массы, например «Король и Шут». И это нормальное явление времени, что такие музыканты появлялись. Будучи детьми, мы, естественно, втайне слушали такие песни, а потом уже и с родителями вместе слушали, — отметил Жуков.

Певец добавил, что в песнях «Сектора Газа» не было высокого смысла. Однако, по его словам, группа имела свой неповторимый стиль, поэтому у нее до сих пор множество фанатов.

Их коллектив — это огромный пласт для миллионов людей нашей страны, у группы очень много фанатов. Так что нельзя просто взять и сказать, что этого не было. Уверен, что люди все равно продолжат слушать их музыку. И вообще, лучше что-то разрешать, чем запрещать, — подытожил Жуков.

Ранее певец Олег Газманов рассказал, что его танцы обрели новую популярность в Сети после фестиваля «Новая волна». По словам музыканта, движения ему поставили артисты коллектива «Тодес», а их совместную репетицию кто-то снял на видео и выложил в интернет.

музыка
Нина Останина
Госдума
Сергей Жуков
знаменитости
Яна Стойкова
Я. Стойкова
