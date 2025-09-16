«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев Газманов рассказал, что его танцы стали популярны после «Новой волны»

Певец Олег Газманов рассказал NEWS.ru, что его танцы обрели новую популярность в Сети после фестиваля «Новая волна». Он добавил, что движения ему поставили артисты «Тодеса», а их совместную репетицию кто-то снял на видео и выложил в интернет.

Кто-то из-за угла какую-то нелепую съемку сделал, как мы это репетируем. И все это понеслось, — сказал Газманов.

Ранее музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что успех танцоров певицы Татьяны Булановой подогрел интерес к творчеству Газманова. По его словам, песня исполнителя «Загулял» также стала популярной из-за тренда на все старое у молодежи.

До этого Газманов назвал трогательным событием включение его композиций «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьную программу в рамках предмета музыки. Артист подчеркнул, что детям нравится исполнять патриотические песни.

Кроме того, певец оказался в Елизовской районной больнице после выступления на ярмарке «Елизовская осень». Визит состоялся вечером после концерта, где артист выступил перед зрителями.