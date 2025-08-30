«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу Газманов обрадовался, что его патриотические песни будут петь в школах

Исполнитель Олег Газманов назвал трогательным событием включение его песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьную программу в рамках предмета музыки. В беседе с ТАСС артист заявил, что детям нравится исполнять патриотические песни.

Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью, — подчеркнул он.

По словам Газманова, российские подростки проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям. Убедиться в этом помогли проект «Движение Газманов — Родники» и детский конкурс «Родники дети», уточнил он. По мнению певца, дети не только исполняют такие песни «с огнем в глазах», но и сами пишут стихи и сочиняют музыку.

Это невероятно вдохновляет и дает уверенность, что у нашей страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к Родине, — резюмировал народный артист РФ.

Ранее сообщалось, что песни «Моя Россия» исполнителя Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «Вперед, Россия» Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова вошли в список из 37 патриотических композиций, рекомендованных Минпросвещения РФ для изучения в начальной и средней школе. При этом учебные заведения сами будут принимать решение об их использовании на уроках.