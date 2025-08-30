День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 08:26

«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу

Газманов обрадовался, что его патриотические песни будут петь в школах

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнитель Олег Газманов назвал трогательным событием включение его песен «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» в школьную программу в рамках предмета музыки. В беседе с ТАСС артист заявил, что детям нравится исполнять патриотические песни.

Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью, — подчеркнул он.

По словам Газманова, российские подростки проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям. Убедиться в этом помогли проект «Движение Газманов — Родники» и детский конкурс «Родники дети», уточнил он. По мнению певца, дети не только исполняют такие песни «с огнем в глазах», но и сами пишут стихи и сочиняют музыку.

Это невероятно вдохновляет и дает уверенность, что у нашей страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к Родине, — резюмировал народный артист РФ.

Ранее сообщалось, что песни «Моя Россия» исполнителя Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «Вперед, Россия» Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова вошли в список из 37 патриотических композиций, рекомендованных Минпросвещения РФ для изучения в начальной и средней школе. При этом учебные заведения сами будут принимать решение об их использовании на уроках.

песни
Олег Газманов
школьники
произведения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могли ударить»: посол оценил безопасность российских дипломатов в Польше
«Украинцам давали больше»: наемник признался в краже оружия ВСУ
Назван средний заработок блогеров в 2025 году
«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу
В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год
Российский город временно остался без морского транспорта
Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 августа: инфографика
ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной
«Сюрприз» для ВСУ у Дуная, удар по НПЗ: новости СВО на утро 30 августа
Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек
Почти 90 БПЛА атаковали десяток регионов России
Побережье Японии сотрясли мощные подземные толчки
ВСУ ударили артиллерией по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 августа
Дистанционные мошенники выманили у россиян 120 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать завод под Самарой
Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР
«Небывало высокий уровень»: Путин оценил экономические отношения РФ и Китая
«Просил строго не наказывать»: генерал ВС РФ признал вину во взяточничестве
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.