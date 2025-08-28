Песни Газманова, SHAMAN и Майданова будут изучать в школах

Песни Газманова, SHAMAN и Майданова будут изучать в школах Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для школьников

Песни «Моя Россия» исполнителя Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова вошли в список из 37 патриотических композиций, рекомендованных Министерством просвещения РФ для изучения в начальной и средней школе, сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что эти произведения направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, при этом учебные заведения сами будут принимать решение об их использовании на уроках.

Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе, — подчеркнули в Минпросвещения.

Ранее российская певица Юта выступила с инициативой включить песню Газманова «Офицеры» в школьную программу по музыке. Исполнительница назвала композицию народного артиста России настоящим шедевром.

До этого SHAMAN выступил в пхеньянском Дворце спорта на концерте, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства. На мероприятии присутствовали северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин.