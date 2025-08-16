Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил в Пхеньянском дворце спорта на концерте, посвященном 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства, сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР. На мероприятии присутствовали северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

SHAMAN исполнил композиции «Встанем» и «Моя Россия». Он размахивал триколором, а также спустился в зал, где его восторженно встретили женщины. По окончанию мероприятия всем артистам подарили цветочные венки.

Ранее музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой оценил песню «Прямо по сердцу», с которой SHAMAN представит Россию на конкурсе «Интервидение-2025». Он назвал композицию добротной и отметил, что она позволит артисту раскрыть свои вокальные навыки и ярко выступить.

Кроме того Дронов рассказал о деталях своего выступления на «Интервидении-2025». Он сообщил, что исполнит песню, написанную Максимом Фадеевым, а сам продюсер выступит в качестве бэк-вокалиста. Конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Номер SHAMAN уже называют одной из самых ярких интриг музыкального вечера.

