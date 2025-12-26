Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына

В КНДР скончался заведующий отделом Госсовета Ким Чхан Сон, сообщает ЦТАК. Причины смерти не уточняются. Глава республики Ким Чен Ын направил на похороны венок в знак уважения.

Ким Чхан Сон, который долгое время работал в важных должностях партии и государства, всегда был стойким и добросовестным, — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Ким Чхан Сон фактически руководил администрацией Ким Чен Ына и возглавлял протокольную службу, сопровождая лидера на ключевых саммитах. В 2018 году он входил в делегацию КНДР, посетившую зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане вместе с сестрой северокорейского лидера Ким Е Чжон.

Ранее Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с кончиной посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры. Дипломат скончался 6 декабря в возрасте 70 лет.

До этого стало известно о смерти бывшего посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он скончался на 97-м году жизни. Дипломат руководил представительством в Ханое с 1986 по 1990 год. В МИД назвали смерть Качина невосполнимой потерей.