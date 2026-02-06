Европейцы выстроились в очередь к Путину: чего ЕС хочет на самом деле

Европейцы выстраиваются в очередь, чтобы добиться аудиенции президента РФ Владимира Путина. Еще в ноябре 2025 года попытки наладить связь с Москвой делал Лондон. Разговора с Кремлем добивается президент Франции Эммануэль Макрон. 3 ноября в столице РФ побывал его советник. О необходимости начать переговоры с российским лидером заговорили даже главы Латвии и Эстонии. Что толкает сегодня европейцев к примирению с Россией и чем закончатся такие попытки, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о попытках Парижа наладить отношения с Москвой

В Европе началась настоящая гонка за то, кто первый найдет подход к Путину. Москву с неанонсированным визитом 3 февраля посетил дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Его переговоры в российской столице, как полагают, были направлены на поиск путей диалога между Парижем и Москвой на фоне глубокого кризиса в отношениях.

Согласно информации агентства, Бонн провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым. Визит носил закрытый характер и, вероятно, был посвящен попытке восстановить или поддержать рабочие каналы связи для обсуждения международной повестки и обмена мнениями. В Елисейском дворце отказались как подтверждать, так и опровергать факт этой поездки.

Ранее Макрон неоднократно пытался добиться телефонного разговора с Путиным и объявлял о возможном возобновлении диалога с российским коллегой. На это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные обещания Макрона вскоре поговорить с Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.

Кто еще в Европе решил начать диалог с Путиным

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией через специального посланника. При этом они настаивают на продолжении изоляции Москвы.

Карис заявил, что Европа «немного опоздала» с инициативой переговорного процесса, уступив эту роль США. Однако, по его мнению, ЕС как сторона, поддерживающая Украину, имеет право голоса. Силиня также назвала необходимым европейское участие в дипломатическом урегулировании, подчеркнув при этом важность сохранения санкционного давления.

В ноябре 2025 года с Россией пытался установить неофициальный канал связи офис британского премьера Кира Стармера. Советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл звонил Ушакову. Однако, по данным источников, телефонный разговор был однократным и не увенчался успехом. Этот звонок был независимой инициативой Лондона, не согласованной со странами G7, хотя ее и поддержали, предположительно, некоторые европейские государства. В МИД РФ эту информацию не комментировали.

Что изменилось в отношении европейцев к России и почему

На предложение Эстонии и Латвии возобновить диалог ЕС с Россией представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала тезисом о «месте за столом».

«Все та же идея про „место за столом“. Понять можно: под столом сидеть надоело», — сказала она.

Пока еще нет перелома в антироссийском настрое Европы, считает научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов. Однако, по его словам, обстоятельства изменились, и европейцы почувствовали себя в полной мере изолированными от участия в текущих событиях.

«Если еще два месяца назад Европа как-то там копошилась и присутствовала хотя бы в плане декораций, антуража для переговоров, то сейчас в принципе ее нет, к ней уже не апеллируют, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru. — Отсюда вот это стремление европейцев хотя бы обозначить себя, что они есть. И со стороны крупных государств, таких как Франция, и даже, что действительно удивительно, это заявления политиков прибалтийских стран. Которые практически бессмысленны, потому что понятно, что с ними-то Россия ни о чем разговаривать не будет и их мнение тут вообще никакой роли не играет. Но это показывает тенденцию».

Вскоре страны ЕС поочередно побегут мириться с Россией, уверен первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. У каждой страны ЕС свои причины наладить диалог с Москвой, каждая исходит из личных интересов.

«Сегодняшняя позиция Макрона, который ищет сближения с РФ, связана с развитием динамики политического движения внутри Франции. Он опасается, что его обвинят во всех грехах и скажут, мол, он агент войны, который делает все, чтобы мирного соглашения по Украине не было, — пояснил депутат в разговоре с NEWS.ru. — А вот эти мелкие страны, например прибалтийские, следуют за позицией более крупных государств, делают то, что им скажут. Уверяю, что в итоге они все побегут унижаться. Каждый по очереди, как когда-то они кричали, что придумали действия, которые „точно разрушат Россию“. Будут говорить, как они нас любят, что они все помнят, понимают. В этом я нисколько не сомневаюсь. И вот это движение 24 стран, направленное на финансовую поддержку Украины, скоро развалится».

О чем помнят в России и чего не следует забывать Европе

В декабре 2021 года Путин предложил европейцам создать общую систему безопасности, напомнил депутат Госдумы Олег Матвейчев, но они не захотели разговаривать. Более того, подтолкнули Украину к границам России и прямо решили уничтожить Донбасс, а затем Крым.

«Пришлось начинать СВО. Европа радовалась и ставила своей целью нанести „стратегическое поражение России“, то есть доказать, что она будет решать свои проблемы безопасности без оглядки на Россию, — рассказал парламентарий NEWS.ru. — Четыре года СВО привели к крушению этих планов — НАТО проиграло войну. Сейчас это можно сказать ясно и окончательно. Поэтому проигравшему приходится подписывать мир с победителем. Поскольку борьба еще не окончена, а только переходит в эндшпиль, начинаются переговоры о будущем мире, где проигравшие будут пытаться выторговать себе более выгодные условия».

