05 февраля 2026 в 05:59

«Образ миротворца»: во Франции объяснили, зачем Макрону звонок Путину

Филиппо: Макрон попытается спасти карьеру переговорами с Путиным

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/L.Urman / Starface/imago-images.de/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается добиться телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным для спасения своей политической карьеры, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала. По мнению политика, образ миротворца должен отвлечь внимание от скандала с американским предпринимателем Илоном Маском и упоминаний в документах обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.

Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину, — уточнил Филиппо.

Он также призвал Францию расследовать возможные связи Макрона с финансистом Эпштейном. Его фамилия встречается в документах по этому делу более 200 раз.

Однако на данный момент внимание Макрона сфокусировано на другой теме. Французская полиция на днях провела обыски в офисах в Париже соцсети X, подконтрольной Маску. Сам предприниматель также был вызван на допрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Франция взаимодействуют на рабочем уровне. Однако контактов на высшем уровне на данный момент нет.

