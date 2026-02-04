В Кремле ответили на сообщения о контактах Путина и Макрона Песков заявил об отсутствии контактов между Россией и Францией на высшем уровне

Россия и Франция взаимодействуют на рабочем уровне, но контактов на высшем уровне на данный момент нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на сообщения из Парижа о подготовке неких контактов российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

Пока мы точно не можем сказать, в предметном плане сейчас ни одного такого контакта на высшем уровне у нас нет. Действительно, на рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные заявления Макрона о скорой беседе с Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.

До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с лидером России. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.