Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 02:00

Холодный душ для Зеленского: Мерц закрыл вопрос с членством Украины в ЕС

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, как того требует президент республики Владимир Зеленский. В Люксембурге Киеву и вовсе предложили альтернативу: вместо членства в ЕС развиваться внутри Европейского политсообщества. Несмотря на это, Еврокомиссия продолжает лоббировать идею украинской евроинтеграции. Удастся ли Брюсселю переубедить действующих членов союза и почему это может ему навредить — в материале NEWS.ru.

Что в Европе говорят об Украине

Зеленский 27 января заявил, что вступление Украины в ЕС — одна из ключевых гарантий безопасности как для самой страны, так и для Европы. По его словам, Киев рассчитывает на интеграцию уже в 2027 году и надеется на «поддержку этой позиции» со стороны западных партнеров.

Однако в Европе энтузиазм Зеленского не разделяют. Фридрих Мерц 29 января заявил, что вступления Украины в ЕС так быстро не произойдет. При этом, по его словам, у Киева должна сохраняться перспектива членства. «Эти процессы обычно длятся несколько лет», — указал канцлер.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru отметил, что такая риторика, с одной стороны, показывает цинизм европейцев, а с другой — глупость властей Украины и некоторой части ее населения.

«Представьте картину: сидит Зеленский и говорит, что Украина защищает Европу, что они сражаются за нее, а европейские чиновники в ответ: „Нет, принять вас в ЕС мы не можем“. При этом они охотно используют Украину: дают оружие и позволяют умирать дальше, но не берут в семью. Это абсолютный цинизм», — сказал парламентарий.

В то же время украинцы, по его словам, продолжают «умирать за Европу» — по крайней мере им так кажется.

«С одной стороны — идиоты, с другой — абсолютные обманщики; этот симбиоз, похоже, их взаимно устраивает», — подчеркнул собеседник.

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Почему Украину не ждут в ЕС

Украина получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в июне 2022 года. Однако с того момента процесс ее евроинтеграции не продвинулся. Для его завершения Киеву необходимо выполнить так называемые Копенгагенские критерии, в том числе — обеспечить наличие стабильных государственных институтов, соблюдение принципов демократии и верховенства права, создать крепкую рыночную экономику и прочее.

Мерц — не единственный, кто считает, что Украина не готова к вступлению в ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил жесткую позицию страны по вопросу расширения Евросоюза. Он заявил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана будет блокировать процесс вступления Украины в европейское сообщество.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель посчитал, что недавние заявления Зеленского похожи на ультиматум Европе и совершенно неприемлемы. «Для вступления в ЕС есть правила, общие критерии, которые нужно соблюдать. Нельзя сказать, что они действуют для одних и не действуют для других», — подчеркнул дипломат.

Ксавье Беттель Ксавье Беттель Фото: Thierry Roge/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Вместо участия в ЕС, добавил Беттель, Украине стоит рассмотреть возможность развития в Европейском политическом сообществе: там можно использовать «псевдошенгенские правила» и не все критерии Брюсселя должны выполняться.

Политолог Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru назвал отповедь Беттеля вполне логичной. По его словам, вариант «суррогатного» членства Украины в ЕС в 2027 году «закладывает мину» под Европейский союз.

«Он требует полностью пересмотреть правила расширения и членства, отказаться от Копенгагенских критериев и ради Украины изменить правила, предполагающие, что страны до вступления должны гармонизироваться со стандартами ЕС, адаптировать законодательство и изменить практики, а не делать это уже после вступления», — пояснил Суслов.

Политолог напомнил, что по задумке Еврокомиссии Украина могла бы стать формальным членом ЕС, но без права пользования его «благами». У нее не было бы права голоса в Совете ЕС и доступа к общему рынку. Однако этот вариант не снимает с Евросоюза обязанности финансово поддерживать Киев, перераспределяя средства из общего бюджета в его пользу и лишая помощи страны Центральной, Восточной и Южной Европы.

Могут ли Украину взять в ЕС

Идею евроинтеграции Украины активно поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую недавно обвинили в лоббировании интересов Зеленского. Однако руководство ЕК не сможет навязать странам-участницам ЕС решение, которое предсказуемо разрушит союз изнутри, уверен Суслов.

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

«Оно также может вызвать острый протест со стороны тех, кто стоит в очереди на вступление десятилетиями, — Турция, страны Балканского полуострова и прочие. Это крайне опасно для самого ЕС, его внешней политики и внутренней стабильности», — считает эксперт.

Однако, даже несмотря на это, Брюссель вряд ли перестанет поддерживать Киев. Суслов полагает, что такой «разворот» означал бы признание неправильности всей политики ЕС за последние годы — евроэлиты к такому не готовы.

Матвейчев считает, что против членства Украины в ЕС говорит и другой фактор — плачевное состояние самого союза.

«Украину никогда не возьмут в Евросоюз, это абсолютно понятно. ЕС находится в кризисе: Великобритания из него уже вышла, звучали разговоры о выходе Греции и Италии, есть проблемы с Венгрией. Внутренние противоречия могут привести к тому, что ЕС просто распадется и вступать уже будет некуда», — резюмировал депутат.

Читайте также:

США запускают своего «Терминатора»: Пентагон внедряет ИИ, чем это опасно

Военэксперт раскрыл, почему Балтийский флот нервирует всю Европу

Алкоголики, наркоманы, извращенцы: кто довел армию Британии до распада

Русские были там еще до Баренца: почему для России так важен Шпицберген

Украина
Евросоюз
Германия
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
договоры
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это не переговоры, а капитуляция»: в США усмотрели будущий крах Украины
Врач дала спасительные рекомендации по выпивке на морозе
Российские силы продолжают наступление после освобождения Белой Березы
«Без эмоций и нападок»: в РФ рассказали, как прошло заседание ОБСЕ
Американским компаниям разрешили торговать нефтью из Венесуэлы
Как выбрать, неожиданный вред: диетолог ответила на все вопросы о курятине
Не те, о которых вы думаете: топ неочевидных продуктов, мешающих похудеть
Холодный душ для Зеленского: Мерц закрыл вопрос с членством Украины в ЕС
Записи о детях могут исключить из загранпаспортов россиян
В Сербии изъяли рекордную по объему партию наркотиков
США могут лишиться поддержки европейской страны при атаке на Иран
Еще одна из стран отклонила предложение Трампа вступить в Совет мира
«Никакой экзотики»: в МИД РФ прояснили ситуацию с послом ЕС в Москве
Стало известно о признании P. Diddy в причастности к убийству Тупака Шакура
Глава аппарата Белого дома получил записку с упоминанием Путина
Гутерриша обвинили в подрыве основ ООН из-за Донбасса
Тайные встречи Трампа с сепаратистами Альберты: США поглотят Канаду?
В Киеве военкомы похитили священника УПЦ
В США отклонили проекты по предотвращению шатдауна
CAS отказался рассматривать апелляцию российского лыжника
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.