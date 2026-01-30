Холодный душ для Зеленского: Мерц закрыл вопрос с членством Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году, как того требует президент республики Владимир Зеленский. В Люксембурге Киеву и вовсе предложили альтернативу: вместо членства в ЕС развиваться внутри Европейского политсообщества. Несмотря на это, Еврокомиссия продолжает лоббировать идею украинской евроинтеграции. Удастся ли Брюсселю переубедить действующих членов союза и почему это может ему навредить — в материале NEWS.ru.

Что в Европе говорят об Украине

Зеленский 27 января заявил, что вступление Украины в ЕС — одна из ключевых гарантий безопасности как для самой страны, так и для Европы. По его словам, Киев рассчитывает на интеграцию уже в 2027 году и надеется на «поддержку этой позиции» со стороны западных партнеров.

Однако в Европе энтузиазм Зеленского не разделяют. Фридрих Мерц 29 января заявил, что вступления Украины в ЕС так быстро не произойдет. При этом, по его словам, у Киева должна сохраняться перспектива членства. «Эти процессы обычно длятся несколько лет», — указал канцлер.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru отметил, что такая риторика, с одной стороны, показывает цинизм европейцев, а с другой — глупость властей Украины и некоторой части ее населения.

«Представьте картину: сидит Зеленский и говорит, что Украина защищает Европу, что они сражаются за нее, а европейские чиновники в ответ: „Нет, принять вас в ЕС мы не можем“. При этом они охотно используют Украину: дают оружие и позволяют умирать дальше, но не берут в семью. Это абсолютный цинизм», — сказал парламентарий.

В то же время украинцы, по его словам, продолжают «умирать за Европу» — по крайней мере им так кажется.

«С одной стороны — идиоты, с другой — абсолютные обманщики; этот симбиоз, похоже, их взаимно устраивает», — подчеркнул собеседник.

Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Почему Украину не ждут в ЕС

Украина получила статус страны-кандидата на членство в ЕС в июне 2022 года. Однако с того момента процесс ее евроинтеграции не продвинулся. Для его завершения Киеву необходимо выполнить так называемые Копенгагенские критерии, в том числе — обеспечить наличие стабильных государственных институтов, соблюдение принципов демократии и верховенства права, создать крепкую рыночную экономику и прочее.

Мерц — не единственный, кто считает, что Украина не готова к вступлению в ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично подтвердил жесткую позицию страны по вопросу расширения Евросоюза. Он заявил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана будет блокировать процесс вступления Украины в европейское сообщество.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель посчитал, что недавние заявления Зеленского похожи на ультиматум Европе и совершенно неприемлемы. «Для вступления в ЕС есть правила, общие критерии, которые нужно соблюдать. Нельзя сказать, что они действуют для одних и не действуют для других», — подчеркнул дипломат.

Ксавье Беттель Фото: Thierry Roge/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Вместо участия в ЕС, добавил Беттель, Украине стоит рассмотреть возможность развития в Европейском политическом сообществе: там можно использовать «псевдошенгенские правила» и не все критерии Брюсселя должны выполняться.

Политолог Дмитрий Суслов в беседе с NEWS.ru назвал отповедь Беттеля вполне логичной. По его словам, вариант «суррогатного» членства Украины в ЕС в 2027 году «закладывает мину» под Европейский союз.

«Он требует полностью пересмотреть правила расширения и членства, отказаться от Копенгагенских критериев и ради Украины изменить правила, предполагающие, что страны до вступления должны гармонизироваться со стандартами ЕС, адаптировать законодательство и изменить практики, а не делать это уже после вступления», — пояснил Суслов.

Политолог напомнил, что по задумке Еврокомиссии Украина могла бы стать формальным членом ЕС, но без права пользования его «благами». У нее не было бы права голоса в Совете ЕС и доступа к общему рынку. Однако этот вариант не снимает с Евросоюза обязанности финансово поддерживать Киев, перераспределяя средства из общего бюджета в его пользу и лишая помощи страны Центральной, Восточной и Южной Европы.

Могут ли Украину взять в ЕС

Идею евроинтеграции Украины активно поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую недавно обвинили в лоббировании интересов Зеленского. Однако руководство ЕК не сможет навязать странам-участницам ЕС решение, которое предсказуемо разрушит союз изнутри, уверен Суслов.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

«Оно также может вызвать острый протест со стороны тех, кто стоит в очереди на вступление десятилетиями, — Турция, страны Балканского полуострова и прочие. Это крайне опасно для самого ЕС, его внешней политики и внутренней стабильности», — считает эксперт.

Однако, даже несмотря на это, Брюссель вряд ли перестанет поддерживать Киев. Суслов полагает, что такой «разворот» означал бы признание неправильности всей политики ЕС за последние годы — евроэлиты к такому не готовы.

Матвейчев считает, что против членства Украины в ЕС говорит и другой фактор — плачевное состояние самого союза.

«Украину никогда не возьмут в Евросоюз, это абсолютно понятно. ЕС находится в кризисе: Великобритания из него уже вышла, звучали разговоры о выходе Греции и Италии, есть проблемы с Венгрией. Внутренние противоречия могут привести к тому, что ЕС просто распадется и вступать уже будет некуда», — резюмировал депутат.

Читайте также:

США запускают своего «Терминатора»: Пентагон внедряет ИИ, чем это опасно

Военэксперт раскрыл, почему Балтийский флот нервирует всю Европу

Алкоголики, наркоманы, извращенцы: кто довел армию Британии до распада

Русские были там еще до Баренца: почему для России так важен Шпицберген