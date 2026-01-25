Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в определенный срок Зеленский: Украина будет готова вступить в ЕС в 2027 году

Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что страна хочет конкретных сроков в этом вопросе, чтобы можно было заключить договоренности.

Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров. Полностью технически Украина будет готова в 2027 году, на наш взгляд, мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании конфликта, чтобы все стороны придерживались договоренностей, — констатировал Зеленский.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Капошваре констатировал, что в Евросоюзе уже подписали документ об отправке войск на Украину при возникновении соответствующей необходимости. По словам политика, Европа не собирается воевать за Киев, так как «она уже воюет».

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обязательство Североатлантического альянса о необратимом движении Украины к членству в НАТО остается в силе. Он напомнил, что итоговое заявление саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году содержало четкую и недвусмысленную формулировку на этот счет.