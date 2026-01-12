«Обязательство сохраняется»: генсек НАТО нашел способ порадовать Киев

Обязательство Североатлантического альянса о необратимом движении Украины к членству в НАТО остается в силе, заявил генсек организации Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Он напомнил, что итоговое заявление саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году содержало четкую и недвусмысленную формулировку на этот счет. Трансляцию пресс-конференции вел Youtube-канал NATO News.

Таким образом, политическое обязательство, принятое в 2024 году, сохраняется. В то же время известно, что ряд союзников, включая Венгрию, США и некоторых других, выступают против или выражают серьезные сомнения в отношении полного членства Украины в НАТО — это факт, — сказал Рютте.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с Марком Рютте. Центральными темами встречи стали украинский конфликт и вопросы арктической безопасности. Прежде Рубио назвал Соединенные Штаты единственной силой, способной добиться урегулирования кризиса на Украине, поскольку Вашингтон ведет диалог со всеми сторонами.