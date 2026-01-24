Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 17:48

В Европе сообщили о подписании документа об отправке войск на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Евросоюзе уже подписали документ об отправке войск на Украину при возникновении соответствующей необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на выступлении в Капошваре. Трансляцию мероприятия вел венгерский телеканал М1. По словам политика, Европа не собирается воевать за Киев, так как «она уже воюет».

Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни, — отметил Орбан.

Также венгерский премьер раскритиковал возможный прием Украины в ЕС в ускоренном формате к 2027 году. Он подчеркнул, что такой сценарий неизбежно привел бы содружество к военному конфликту с Россией. По его мнению, членство Украины в любом объединении, будь то Евросоюз или НАТО, сразу вовлечет всех его участников в противостояние.

Ранее Орбан заявил об открытом вмешательстве Украины в предстоящие парламентские выборы в стране. Он обвинил Киев в стремлении добиться смены венгерского правительства, чтобы получить финансирование и ускорить вступление Украины в Евросоюз.

