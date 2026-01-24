«Украинцы перешли в наступление»: Орбан вновь сказал «нет» Киеву Орбан заявил об открытом вмешательстве Украины в выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об открытом вмешательстве Украины в предстоящие парламентские выборы в стране. В соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) он обвинил Киев в стремлении добиться смены венгерского правительства, чтобы получить финансирование и ускорить вступление Украины в Евросоюз.

Украинцы перешли в наступление. Они угрожают и открыто вмешиваются в венгерские выборы. Их цель — получить финансирование и как можно скорее пробиться в Европейский союз, — написал Орбан.

Премьер подчеркнул, что Венгрия, несмотря на давление, не будет участвовать в финансовой поддержке Украины и не допустит втягивания государства в конфликт.

Мы направляем ясный сигнал Брюсселю и Киеву: мы не будем платить! — подчеркнул политик.

Ранее Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз. Так политик прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в 2027 году. В свою очередь глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига нахамил ему, заявив, что план Орбана «обречен на провал».