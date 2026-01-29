Украине предложили альтернативу членству в Евросоюзе

Украина могла бы развивать сотрудничество с Европой в рамках альтернативного ЕС формата, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля. Он предложил рассмотреть механизм Европейского политического сообщества, где правила могут быть мягче, а число участников — больше.

Во что я верю, так это в новый механизм Европейского политического сообщества, где мы не зависим от одобрения 27 стран ЕС, где у нас могут быть 30-40 членов, где можно использовать псевдо-шенгенские правила и где не все критерии обязательно должны выполняться, — сказал Беттель.

При этом министр подчеркнул, что существующие требования по вступлению в ЕС остаются одинаковыми для всех стран-кандидатов. Он добавил, что не хотел бы расстраивать украинцев, но призвал «не закрывать глаза» на установленные правила.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. По его словам, исключено, что Киев присоединится к организации в 2027 году. Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии.