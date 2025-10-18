Австрия поддержит 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

Австрия поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России на грядущей встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает агентство Reuters. До этого постпреды стран ЕС не смогли договориться по поводу новых санкций из-за возражений со стороны Австрии и Словакии. Вена тормозила принятие пакета и требовала, чтобы Евросоюз разморозил часть российских активов в качестве компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International.

Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник. <...> Кроме того, Вена поддерживает продолжение давления на Россию, — говорится в сообщении агентства.

В Люксембурге дипломаты обсудят украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, включая вопрос санкций против Израиля. Вену на встрече будет представлять государственный секретарь Зепп Шеллхорн.

Ранее жители Вены вышли на демонстрацию «Движения за мир», ее участники выступили против милитаризации Евросоюза (ЕС) и любого конфликта с Россией. У Западного вокзала собралось более 300 человек. Участники акции также потребовали снятия санкций с России.