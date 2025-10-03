Великий герцог Люксембурга отрекся от престола и передал его сыну

Великий герцог Люксембургский Анри отрекся от престола, сообщает телеканал RTL. Своим последним великокняжеским указом он передал его 43-летнему сыну Гийому. Новый монарх пообещал выполнять новые обязанности ответственно и добросовестно.

Я обещаю всегда сохранять политический нейтралитет и защищать наши основные демократические принципы, — сказал Гийом.

Помимо председателей Европейского совета и Европарламента, участие в церемонии приняли представители бельгийского и голландского королевских домов. Вместе с Гийомом на престол взошла и его жена, бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.

