03 октября 2025 в 15:32

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола и передал его сыну

Великий герцог Люксембургский Анри Великий герцог Люксембургский Анри Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Великий герцог Люксембургский Анри отрекся от престола, сообщает телеканал RTL. Своим последним великокняжеским указом он передал его 43-летнему сыну Гийому. Новый монарх пообещал выполнять новые обязанности ответственно и добросовестно.

Я обещаю всегда сохранять политический нейтралитет и защищать наши основные демократические принципы, — сказал Гийом.

Помимо председателей Европейского совета и Европарламента, участие в церемонии приняли представители бельгийского и голландского королевских домов. Вместе с Гийомом на престол взошла и его жена, бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.

Ранее появилась информация, что принц Уильям намерен развивать карьеру в сфере лайфстайл-контента, что вызывает недовольство у герцогини Сассекской Меган Маркл. Она считает, что британский наследник престола хочет составить конкуренцию ее проектам.

До этого король Карл III полностью исключил возможность возвращения принца Гарри к выполнению королевских обязанностей. Он считает, что поведение сына противоречит ценностям монархии.

Европа
Люксембург
монархи
указы
