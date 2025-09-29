Тайный указ Карла III лишил Гарри будущего

Король Карл III полностью исключил возможность возвращения принца Гарри к выполнению королевских обязанностей, пишет RadarOnline. Несмотря на попытки восстановить отношения с сыном, монарх осознает, что Гарри не должен возвращаться к работе в королевской семье из-за постоянного провоцирования скандалов и разногласий.

Король считает, что его сын олицетворяет все, что ему противно, — полную противоположность тем ценностям, которые, по его мнению, должна воплощать корона. Гарри постоянно вызывает споры, а монархия не может себе этого позволить, — поделился источник.

С его слов, по мнению Карла III, Гарри продолжает представлять угрозу для репутации Букингемского дворца. Допуск принца к официальной деятельности может нанести новый удар по имиджу Виндзоров. Как отметил источник издания, статус действующего члена королевской семьи требует полной самоотдачи. Инсайдер подчеркнул, что Карл III продолжает ценить личную связь с Гарри как отец. Однако в вопросах королевских обязанностей приоритет должен оставаться за интересами монархии, а не личными чувствами.

Ранее СМИ уже писали, что Карл III отклонил предложение принца Гарри о «частичном» возвращении в королевскую семью. По данным источников, монарх заявил сыну о невозможности быть членом королевской семьи «на условиях неполной занятости». Встреча между Карлом III и принцем Гарри состоялась 10 сентября в резиденции Кларенс-хаус в Вестминстере. Это была их первая личная встреча за последние 19 месяцев, продолжительность которой составила 54 минуты.