Королевская семья Британии: новости, Карл III заложил «мину» под монархию?

Решение короля Карла III лишить своего брата Эндрю всех титулов может иметь далеко идущие последствия и привести к полному падению монархии, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 18 декабря?

Правда ли, что Карл III заложил «мину» под монархию

Эндрю много лет находится в центре скандала из-за своих прошлых связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, что нанесло серьезный ущерб репутации королевской семьи. Карл III лишил своего брата всех титулов и званий, а позже приказал Эндрю и его бывшей жене Саре Фергюсон освободить Роял Лодж — особняк с 31 комнатой в Виндзорском поместье.

Король надеялся, что его вмешательство успокоит общественность и послужит частью пиар-хода, чтобы показать, что члены королевской семьи заботятся о жертвах преступлений Эпштейна. Однако, по словам инсайдеров, этот шаг, возможно, спровоцировал более масштабный кризис.

«Теперь проблема выходит далеко за рамки Эндрю. Дело в том, что его договоренность о минимальной или нулевой арендной плате [за проживание в Роял Лодж] пролила свет на культуру королевских привилегий, и критики уже вовсю обсуждают это», — пояснил высокопоставленный помощник дворца.

Раскрытие информации о том, что Эндрю платил «символическую» арендную плату за недвижимость, оцениваемую в десятки миллионов долларов, вызвало новую волну пристального внимания к имущественным отношениям в монархии.

Один из королевских аналитиков сказал: «Король оказался в непростой ситуации. Он стремился продемонстрировать авторитет, но теперь ему нужно учитывать как положительные, так и отрицательные стороны наказания родственника».

По мнению инсайдеров, эта ситуация может стать началом «серьезного законотворчества», которое «фактически положит конец существованию монархии» и способам ее финансирования за счет британских налогоплательщиков.

«Лишив Эндрю титулов с такой легкостью, Карл III мог также непреднамеренно запустить процесс падения всей монархии», — сказал источник во дворце.

Что известно о возвращении Гарри в Великобританию

По данным RadarOnline, принц Гарри может возобновить регулярные визиты своих детей в Великобританию, притом что этот шаг может осложнить, а то и разрушить его брак с Меган Маркл.

Ранее Гарри, который переехал в Калифорнию с Меган и детьми в 2020 году, заявлял, что не может приезжать в Британию без гарантированной вооруженной охраны. После отказа от выполнения королевских обязанностей его охрана, финансируемая налогоплательщиками, была отменена.

Однако, по информации источников, МВД Великобритании поручило Королевскому и VIP-исполнительному комитету (Ravec) провести новый анализ ситуации с Гарри, что может говорить о том, что государство снова будет финансировать охрану герцога и его семьи всякий раз, когда он находится на территории Британии. По словам инсайдеров, решение ожидается в следующем месяце.

Эта новость спровоцировала слухи в королевских и политических кругах о долгосрочных планах Гарри и последствиях для его брака.

«Это самый явный признак того, что Гарри готовит почву, чтобы проводить гораздо больше времени в Великобритании, возможно, даже обосновавшись здесь. Это неизбежно вызовет напряженность в отношениях с Меган, которая построила жизнь в Калифорнии и не очень-то хочет возвращаться. Короче говоря, это может навсегда разрушить их отношения», — заявил один из высокопоставленных источников во дворце.

