Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось

Американская платформа Roblox решила устранить основные претензии Роскомнадзора для восстановления доступа к игре пользователей из России, сообщила пресс-служба компании. Как на это отреагировал РКН, разблокирует ли он Roblox?

Разблокируют ли Roblox в России

В компании заявили, что готовы пойти на временную блокировку всех коммуникационных сервисов внутри игры на территории РФ.

«Также мы пересмотрим свои процессы модерации контента с целью выполнения законодательных требований, необходимых для восстановления доступа к платформе для нашего сообщества», — отметили в Roblox.

Представители Roblox добавили, что поддерживают связь с Роскомнадзором и намерены продолжать диалог «по мере восстановления доступа к платформе».

В ответ на это РКН заявил о готовности взаимодействовать с Roblox.

Roblox Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства. Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети „Интернет“, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что платформа признала, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента, так и безопасность чатов между пользователями.

За что заблокировали Roblox в России

В начале декабря надзорный орган ограничил доступ к Roblox из-за публикаций материалов, связанных с пропагандой экстремизма, терроризма и призывами к насилию. Кроме того, регулятор выявил на платформе контент с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Позже в РКН сообщили, что в настоящее время нет оснований для разблокировки Roblox. Заявление последовало, судя по всему, после многочисленных жалоб любителей онлайн-игры. По разным данным, аудитория Roblox в России составляла от 18 до 24 млн пользователей. Преимущественно это были дети до 17 лет.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что только за один день после блокировки Roblox получила более 25 тысяч жалоб. Она пообещала связаться с Роскомнадзором по этому вопросу.

Екатерина Мизулина Фото: Пресс-служба Лиги безопасного Интернета

«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — написала Мизулина.

Также она заявила, что «каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ пишет, что хочет уехать из России» и она «не может пройти мимо» этого.

Не согласился с блокировкой Roblox и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Блокировка Roblox — это перебор. Как обычно, популярную у детей игру блокируют без общественного обсуждения и даже без решения суда. Просто за людей решили, что им так будет лучше. Причины называют размытые. Будем выяснять. Мой сын играет в Roblox и ни разу не видел там ничего противозаконного», — заявил депутат в Telegram-канале.

