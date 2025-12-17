Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 декабря 2025 года, как ВСУ отчаянно пытаются отбить Купянск, где «Герани» дали прикурить наемникам, правда ли их кидают в бой под «кайфом»?

Какова ситуация на Харьковском направлении в среду, 17 декабря

ВС РФ продвигаются в прилегающих к Волчанску населенных пунктах и лесопосадках; российская авиация, расчеты ТОС «Солнцепек» и артиллерии наносят удары по позициям ВСУ, поддерживая наступление; украинские войска безуспешно пытаются провести ротацию, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись и закрепились на четырех участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 250 м. Используя погодные условия, противник попытался провести ротацию подразделений 72-й мехбригады и 127-й тяжелой мехбригады. Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой и сорвано комплексным огневым поражением. Уничтожено четыре внедорожника и до 15 человек живой силы», — уточнил источник.

В южной части Вильчи ВС РФ заняли семь домовладений, продвинувшись на 300 м; в лесу у Лимана российские штурмовики заняли позицию ВСУ; в Прилипке армия России зачистила и закрепилась в шести зданиях, общее продвижение составило до 500 м; в Волчанских Хуторах бойцы заняли более 10 домовладений, продвинувшись на восток на 100 м, утверждает канал.

«На участке Меловое — Хатнее штурмовые группы „северян“ продвинулись на трех участках фронта на 400 м. Ударами БПЛА „Герань-2“ уничтожены пункты дислокации иностранных наемников в районе Великого Бурлука. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчеты БПЛА ГВ „Север“ наносили удары по средствам РЭБ ВСУ в Липцах», — добавили авторы.

«„Герани“ дали прикурить наемникам!» — пишут в Сети.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более шести десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также 13 пунктов управления БПЛА, склад с боеприпасами, сообщил «Северный ветер».

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

На Купянском направлении ВСУ пытаются контратаковать в Московке и на западных границах Купянска, идут бои; продолжаются столкновения в районе Куриловки и Купянска-Узлового; ВС РФ продвигаются в районе Боровской Андреевки, утверждает Telegram-канал WarGonzo. Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоплатоновки.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, ВСУ «навязывают бои на западных границах Купянска». Украинские войска ослабили другие направления и собрали в районе группировку из боеспособных подразделений, заявил экс-нардеп. Российские войска держат рубежи, подчеркнул политик.

Военный эксперт Геннадий Алехин сообщил, что под Купянском продолжаются упорные и тяжелые бои: ВСУ пытаются деблокировать свои разрозненные подразделения в западной и юго-западной частях агломерации и силами штурмовых групп вклиниться в центральную часть города.

«С этой целью в бой брошены с других участков фронта две бригады ВСУ, а также задействованы два штурмовых полка и отряды специального назначения ССО и ГУР. Все они изрядно разбавлены наемниками из стран Латинской Америки. Слабая подготовка и отсутствие боевых навыков действовать в составе штурмовых подразделений компенсируется наркотической подпиткой», — отметил Алехин.

«Одурманенное пушечное мясо», — комментируют сообщение в Telegram.

На этом фоне Киев «раздувает тему, что ВСУ якобы контролируют едва ли не основную часть правобережья Оскола», сказал Алехин, объяснив: «Тем самым враг пытается создать иллюзию победы, которую пытается подать как грандиозный успех, способный решить итог всего конфликта в пользу Украины».

Эксперт утверждает, что некоторым российским подразделениям в районе приходится действовать в условиях непрекращающихся контратак. Большую помощь на закрепленных плацдармах ВС РФ оказывают подразделения центра «Рубикон» и переброшенные на этот участок подразделения БПЛА, в круглосуточном режиме активно работают ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО, подчеркнул Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

