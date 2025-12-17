Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 17 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края в ночном небе прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сбивают вражеские дроны-камикадзе.

SHOT сообщил, что атака началась около 01:00 мск и продолжается уже больше полутора часа. Согласно мнению канала, очевидцы также видели зарево от пожара в одном из населенных пунктов.

Позднее стало известно, что в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, передает оперштаб региона. Там отметили, что повреждены не менее пяти частных домов.

«Фрагменты беспилотников обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. В некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. На местах работают оперативные и специальные службы», — указали в оперштабе.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Саратовом и Энгельсом прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сработали по беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT сообщил, что очевидцы насчитали не менее 10 мощных хлопков в южной части городов. По версии канала, в этот момент в небе были отчетливо видны яркие вспышки.

Кроме того, на территории Рязанской области и Мордовии введен режим повышенной готовности. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Угроза беспилотной опасности на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа.

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — сказано в публикации.

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 15 декабря повреждения получили 108 квартир и частных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его информации, основной ущерб составили выбитые окна и балконные стекла, а городские службы оперативно приступили к устранению последствий.

«На данный момент зафиксированы повреждения по 108 квартирам и ИЖС. Основной характер — выбитые стекла окон и балконов. Увидел организованный процесс: городская управа приступила к обходу квартир, составляет акты повреждений», — говорится в сообщении.

