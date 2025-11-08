Наши повсюду! Главные успехи и сложности пророссийского подполья на Украине

Одесским партизанам удалось сорвать поставку боеприпасов ВСУ из Румынии, подорвав железнодорожное полотно. Успехи российских войск на фронте стимулируют усиление сопротивления местного населения украинским властям. Свидетельства этому поступают из разных областей страны, включая западные регионы. Что представляет собой пророссийское подполье на Украине, способно ли оно перерасти в мощное движение сопротивления и что может помешать этому, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о пророссийских подпольщиках на Украине

Подпольщики из Одессы помешали ВСУ получить боеприпасы из Румынии, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, был нанесен чувствительный для украинской армии удар по железнодорожной логистике.

«Одесские партизаны подорвали колею на участке железнодорожной линии Измаил — Одесса, по которому должен был пройти грузовой состав с натовскими снарядами из Румынии. Взрыв прогремел за несколько часов до движения эшелона — транспортировка сорвана», — рассказал Сальдо.

По его словам, украинские спецслужбы пытаются скрыть масштабы последствий удара, в том числе изымают связанные с операцией материалы из публичного доступа.

Позже подпольщики сообщили, что российские войска нанесли результативный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом проинформировал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, взрывы прозвучали в ночь на 7 ноября.

Какие еще операции подполье проводило на Украине

16 февраля 2024 года в Могилев-Подольском районе Винницкой области взорван воинский эшелон, перевозивший военный груз из Молдавии для ВСУ. В результате диверсии было уничтожено более 60 тонн снарядов и военного имущества.

28 марта того же года в Ямполе были сожжены трансформаторы на железнодорожной станции. Эта операция лишила ВСУ возможности использовать электровозы, которые тянули воинские эшелоны в сторону передовой. А в ночь на 17 июля 2024 года в Одессе были сожжены сразу пять автомобилей сотрудников ТЦК.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему активизировалось пророссийское подполье на Украине

На Украине растет число сторонников пророссийского сопротивления режиму президента страны Владимира Зеленского. По словам представителя подполья, к движению активно присоединяются не только рядовые граждане, но и сотрудники органов власти, офицеры ВСУ.

«В последние месяцы на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине к подполью присоединяются все больше желающих», — сообщили в подполье.

Он отметил, что движение пополняется и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), что позволяет значительно расширить сбор информации и решать более сложные задачи, координируя действия с российскими военными.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников Кредит: РИА Новости

Пророссийское подполье активизировалось в Одессе, Николаеве и Харькове, а также в Полтаве и даже Львове, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, наступление ВС РФ вынуждает украинские власти ужесточать контроль над информационным пространством.

«Люди высказывают свое положительное мнение о Вооруженных силах РФ, российском правительстве. Это происходит на фоне успехов на фронте и неуспехов, которые пытается прикрыть пропаганда президента Украины Владимира Зеленского. Люди видят, что творится в мире, даже с блокированным телевизором, читают информацию в интернете», — рассказал он NEWS.ru.

Появится ли на Украине мощное движение сопротивления

По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, сейчас активизировалось информационное освещение деятельности подполья.

«В блогосфере, в том числе и украинской, началось обсуждение вопроса, может ли это партизанское движение стать движением сопротивления режиму Зеленского. Например, вспоминают случаи, когда люди, которых задерживают сотрудники ТЦК, стали отбиваться более сплоченно и организованно. Поэтому этот вопрос привлек больше внимания блогеров, и за счет этого СМИ также повысили свое внимание к подпольщикам», — пояснил политолог NEWS.ru.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Но, считает он, пока нет такой силы, которая могла бы организовать массовое сопротивление. Подпольщики остаются преимущественно наводчиками, теми, кто дает ориентиры.

«Нынешние подпольщики — скорее глаза и уши Вооруженных сил Российской Федерации. Пока силен киевский режим, он пробует давить любые ростки сопротивления», — добавил эксперт.

В чем заключается сложность организации подполья на Украине

Способ борьбы с подпольем придуман давным-давно: создание ложных организаций, чтобы выманить и обезвредить тех, кто участвует или хочет участвовать в настоящем подполье, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Служба безопасности Украины действует по схожему принципу.

«Еще в начале превращения Украины в террористическую организацию СБУ, вероятно, выманила значительную часть желающих участвовать в подполье. Понятно, что по мере наших успехов на фронте желающих участвовать в сопротивлении будет все больше. Но для организации серьезного подполья требуется полное взаимное доверие всех участников. Достаточно одного человека, усомнившегося в целях и делах подполья, чтобы уничтожить всех», — отметил парламентарий. Поэтому создание серьезно работающего подполья — это долгое, сложное и рискованное дело.

«Я, несомненно, рад, что, несмотря на длительное „заболачивание мозгов“ большинства граждан Украины, среди них есть достаточное количество здравомыслящих людей», — заключил Вассерман.

