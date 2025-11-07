Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 07:16

Российские «Герани» нанесли удар по пункту дислокации украинских наемников

ВС России уничтожили пункт дислокации наемников в Харьковской области

ВС Украины ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в Чугуеве Харьковской области, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, расчеты БПЛА «Герань-2» результативно отработали по украинским пунктам запуска дальних ударных дронов на Харьковском направлении. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов, а также ПВД иностранных наемников в Чугуеве, — отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также в Минобороны России рассказали, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.

Харьковская область
наемники
ВСУ
герани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка наградили за спасение пяти человек от медведя
Рыбная намазка за 15 минут: форшмак без лишних хлопот и продуктов
Новая магнитная буря началась на Земле
В Британии высмеяли планы Рютте по долгосрочной борьбе НАТО с Россией
Двум иностранцам грозит тюрьма в Таиланде за непристойное поведение
Трамп обсудил с Россией и Китаем сокращение ядерных арсеналов
Посол рассказала о прорыве в переговорах Киева с США насчет Tomahawk
В ЛНР заметили необычные маневры ВСУ под покровом ночи
Врач назвала опасные последствия дефицита марганца
Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи
Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта
Народный праздник Дмитриев день: что отмечают 8 ноября
Котел в Красноармейске и избитые бойцы: новости СВО к утру 7 ноября
В российском регионе при пожаре погиб ребенок
Названы возможные наследники пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 ноября: инфографика
Осуществляющий гособоронзаказ завод планирует массовые увольнения
Раскрыта цель внедрения «охлаждения» сим-карт после роуминга
В Киеве озвучили главный страх Зеленского
В России может появиться вход в интернет через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.