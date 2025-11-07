Российские «Герани» нанесли удар по пункту дислокации украинских наемников

Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен в Чугуеве Харьковской области, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, расчеты БПЛА «Герань-2» результативно отработали по украинским пунктам запуска дальних ударных дронов на Харьковском направлении. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчетов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов, а также ПВД иностранных наемников в Чугуеве, — отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались покинуты командованием в окружении. По словам одного из бойцов ВСУ, им приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов.

Также в Минобороны России рассказали, что российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике. Были поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.