Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 12:33

Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом

Более 220 солдат ВСУ ликвидированы за сутки под Красноармейском и Димитровом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ликвидировали более 220 украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Поражены транспортные средства противника, в том числе пикап и бронетранспортер Viking шведского производства.

В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер Viking шведского производства, — заявили в Минобороны.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что за время боев за Красноармейск погибли более 6,5 тыс. украинских военных, в окружении остаются более 5 тыс. бойцов. Все попытки ВСУ прорвать кольцо обороны отражаются силами ВС России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что украинское командование перебросило спецподразделения и дополнительных операторов БПЛА в район Красноармейска с целью сдерживания наступления российских военных. Находящиеся в городе части получили подкрепление.

