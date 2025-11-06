Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 12:01

Украинское командование пытается спасти ситуацию под Красноармейском

Командование ВСУ стягивает спецподразделения под Красноармейском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинское командование перебросило спецподразделения и дополнительных операторов БПЛА в район Красноармейска (Покровск) с целью сдерживания наступления российских военных, сообщили в Генштабе. Находящиеся в городе части получили подкрепление.

В сообщении украинского штаба говорится, что в населенный пункт перенаправляют штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка («Скала»), операторов Сил беспилотных систем, а также группы ССО, Военной службы правопорядка, СБУ, Нацгвардии и ГУР Минобороны. Усиление произошло на фоне заявлений западных и украинских аналитиков о «безвыходном» положении украинской армии на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что российские военные из группировки войск «Центр» ликвидировали штурмовую группу ВСУ, которая пыталась прорваться в Красноармейск. Украинский отряд состоял из более чем 10 бойцов. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

До этого глава украинского генштаба Александр Сырский отправился в зону боевых действий. По имеющейся информации, главком обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове) будут деблокированы и вернут контроль на Покровском направлении. Действиями украинской армии он намерен руководить лично.

