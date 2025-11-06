Российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ к ключевому городу в зоне СВО

Российские военные из группировки войск «Центр» ликвидировали штурмовую группу ВСУ, которая пыталась прорваться в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, окруженный российскими войсками, передает РИА Новости. Украинский отряд состоял из более чем 10 бойцов. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Штурмовики противника были замечены на северо-западе от города, после чего по ним начали наноситься массированные артиллерийские удары. Следом противника атаковали операторы FPV-дронов, вынудив его отступить. В итоге штурмовая группа была полностью уничтожена при попытке бегства в сторону села Гришино.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что около 700 солдат ВСУ сдались в плен под Красноармейском. Источник отмечает, что такое число военнопленных стало рекордным. Солдаты сообщили, что в последние дни они просто сливали топливо с машин, так как выехать из окружения было невозможно. В Минобороны эту информацию также не комментировали.