Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 11:25

Около 700 военнослужащих ВСУ сдались в плен под Красноармейском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Около 700 солдат ВСУ сдались в плен под почти окруженным Красноармейском (Покровском) в ДНР, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, это рекордное число с начала 2025 года. В Минобороны эти данные не комментировали.

Уточняется, что меньше чем за месяц противник решил уступить почти два батальона своей армии. По данным источника, гарнизон ВСУ остался практически без снабжения, поскольку российские дроны сожгли колонны с топливом и боеприпасами на подъезде к Красноармейску. Трассу от Родинского до города военные теперь называют «второй дорогой смерти» по аналогии с Юнаковкой — Сумы. Здесь все завалено сожженной техникой.

Канал добавил, что среди сдавшихся украинцев в основном бойцы 68-й бригады, а также 155-й мехбригады. Украинские солдаты рассказали, что в последние дни они просто сливали топливо с машин, потому как выехать из окружения было невозможно.

Ранее один из пленных бойцов ВСУ рассказал, как ему с товарищами приходилось прятаться в подвалах без еды, воды и боеприпасов. Украинские военные сдались ВС России в Красноармейске в ДНР, поскольку командиры покинули их в окружении.

ВСУ
Украина
СВО
Красноармейск
