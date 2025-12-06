ТИЭФ'25
Стали известны цели партизан в подконтрольной ВСУ части Запорожья

Пророссийские партизаны фиксируют поддерживающих ВСУ жителей Запорожской области

Партизаны фиксируют тех жителей подконтрольной ВСУ части Запорожской области, которые активно поддерживают Киев, сообщил ТАСС источник в пророссийском подполье. По его словам, собранную информацию передадут в правоохранительные органы, когда ВС РФ освободят регион полностью.

Тут же сочувствующих ВСУ много, хватает и наших, кто ждет РФ. Первые же переживают, что как только российские войска возьмут Запорожье, сразу пойдут на Днепропетровск и дальше. Некоторые из них хотят якобы интегрироваться, но наши ребята-партизаны стараются таких помечать, чтобы потом информацию передать силовикам, — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в украинских регионах на сегодняшний день складывается напряженная обстановка, а для простых людей и вовсе сложная. К примеру, добавил он, город Днепр напоминает «старый фильм об апокалипсисе».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что украинские власти начали вывозить из подконтрольного Киеву Запорожья предприятия и архивы. По его словам, сам город опустел. Глава региона связал это с деятельностью сотрудников ТЦК, которые насильно вывозят мужчин на фронт.

