05 декабря 2025 в 15:16

«Сильно опустел»: Балицкий описал ситуацию в подконтрольном Киеву Запорожье

Балицкий: украинские власти вывозят из Запорожья предприятия и архивы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украинские власти начали вывозить из подконтрольного Киеву Запорожья предприятия и архивы, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на форуме «Мы вместе — 2025». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, сам город также опустел. Глава региона связал это с деятельностью сотрудников ТЦК, которые насильно вывозят мужчин фронт.

Город сильно опустел, к сожалению, противник вывозит из города предприятия и архивы. Мы это видим по сводкам и информации от людей, которые «за речкой». Понимаем, что сотрудники ТЦК лютуют, очень многих забрали на «мясные штурмы», кто-то избегает этой участи, — сказал он.

Балицкий отметил, что российские войска могут столкнуться с трудностями в ходе операции по освобождению города. Он подчеркнул, что ему не хотелось бы, чтобы город постигла та же участь, что и Мариуполь, но рассчитывать на то, что все пройдет гладко, не приходится. Тем не менее мирные жители очень ждут прихода российских войск, добавил глава региона.

Мы надеемся на гениальность наших военных начальников, что они найдут механизмы, чтобы город взять в окружение или военными хитростями, чтобы город вернулся в родную гавань максимально целым. И чтобы как можно меньше пострадало людей, — сказал Балицкий.

Ранее Балицкий заявил, что Запорожская область имеет широкие перспективы для развития всех видов бизнеса. По его словам, на данный момент регион располагает 1,5 млн гектаров земли, доступной для инвестиционного освоения.

Евгений Балицкий
Запорожская область
Запорожье
Украина
СВО
ВСУ
Киев
