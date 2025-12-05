Балицкий рассказал о перспективах Запорожской области

Запорожская область имеет широкие перспективы для развития всех видов бизнеса, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в ходе выступления на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ-2025). По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, на данный момент регион располагает 1,5 млн гектаров земли, доступной для инвестиционного освоения.

Общая площадь земель составляет приблизительно 1,8 млн гектаров. Из них около 1,5 млн гектаров — это пахотные земли. Особо подчеркну, что из этого объема примерно 1,2 млн гектаров приходятся на государственные земли, которые были национализированы. Это открывает широкие перспективы для потенциального развития различных видов бизнеса, — подчеркнул Балицкий.

Глава региона выразил надежду на скорое восстановление ирригационных систем. Это позволит значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур до 70-80 центнеров с гектара вместо 23-27 центнеров с гектара, добавил он.

Таврический инвестиционно-экономический форум стартовал 5 декабря в московском Доме Союзов. Торжественное открытие объединило более тысячи участников. Соответствующую церемонию посетили представители власти, члены экспертного сообщества и инвесторы. В рамках ТИЭФ участники обсуждают стратегии и перспективы экономического развития новых регионов России.