ВСУ атаковали дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека

Украинский беспилотник атаковал культурно-молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, в результате налета пострадал один человек.

В тот момент, когда в помещении муниципального бюджетного учреждения «Культурно-молодёжный центр» Каменки-Днепровской производилась выдача гуманитарной помощи гражданскому населению – жителям города, социально незащищенным слоям населения, противник осуществил атаку беспилотниками, — написал он.

В результате атаки повреждены автомобили и выбиты стекла в здании. Известно об одном пострадавшем с осколочными ранениями, его состояние стабильное.

По словам Балицкого, противник атаковал гуманитарный штаб, зная, что там отсутствуют военные объекты. Он отметил, что это целенаправленный удар по волонтерам и гражданским. Глава региона добавил, что находится на связи с оперативными службами для координации действий.

Циничная атака нацистов, — отметил он.

