Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 21:39

ВСУ атаковали дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека

ВСУ ударили по дому культуры в Запорожской области во время раздачи гумпомощи

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинский беспилотник атаковал культурно-молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, в результате налета пострадал один человек.

В тот момент, когда в помещении муниципального бюджетного учреждения «Культурно-молодёжный центр» Каменки-Днепровской производилась выдача гуманитарной помощи гражданскому населению – жителям города, социально незащищенным слоям населения, противник осуществил атаку беспилотниками, — написал он.

В результате атаки повреждены автомобили и выбиты стекла в здании. Известно об одном пострадавшем с осколочными ранениями, его состояние стабильное.

По словам Балицкого, противник атаковал гуманитарный штаб, зная, что там отсутствуют военные объекты. Он отметил, что это целенаправленный удар по волонтерам и гражданским. Глава региона добавил, что находится на связи с оперативными службами для координации действий.

Циничная атака нацистов, — отметил он.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района пострадали три человека. Также осколками повреждены два легковых автомобиля, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Запорожская область
атаки
удары
гуманитарная помощь
беспилотники
дроны
ВСУ
Евгений Балицкий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Двое россиян прокатились на машине с игрушечным рулем
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.