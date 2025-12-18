Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ Богомаз: три человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

В результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области пострадали три человека, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Также осколками повреждены два легковых автомобиля, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Варварский удар нанесли ВСУ дронами-камикадзе. В результате террористической атаки легкие ранения получили три мирных жителя. Мужчинам оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь, — сказано в публикации.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помог потушить автомобиль после атаки дрона ВСУ. Глава региона рассказал о прилете, уточнив, что это произошло в рамках его рабочей поездки по Грайворонскому району.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в ночь на четверг, 18 декабря, нейтрализовали 47 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 31. Также БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.