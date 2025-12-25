Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:40

Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом

Суточный охват мессенджера Max достиг 40 млн человек

Мессенджер MAX Мессенджер MAX Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
Суточная аудитория национального мессенджера Max в середине декабря выросла до 40 млн пользователей в день, передает РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope. Пиковый показатель был зафиксирован 22 декабря – сервисом воспользовались более 46 млн человек, что составляет 37,7% населения России.

Ранее стало известно, что пенсионеры и граждане с инвалидностью теперь могут предъявить цифровое удостоверение через мессенджер МAX. Оно будет полноценной заменой бумажному документу. получить скидки в розничных точках, посетить бесплатно музеи или подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте.

До этого Госдума установила возможность подтверждения возраста через мессенджер MAX, приняв соответствующие поправки в законодательство во втором и третьем чтениях. Данные изменения позволят пользователям, зарегистрированным в приложении, не предъявлять паспорт при приобретении алкоголя и табачных изделий.

MAX
мессенджеры
аналитика
Россия
интернет
