MAX открыл новые возможности для пенсионеров

Пенсионеры и граждане с инвалидностью теперь могут предъявить цифровое удостоверение через мессенджер МAX, сообщила пресс-служба Министерства труда России. Оно будет полноценной заменой бумажному документу.

Удостоверение, сформированное на основе цифрового ID, теперь доступно в мобильном приложении. Этой возможностью уже обладают члены многодетных семей. Такой документ может понадобиться в различных ситуациях. Он позволяет получить скидки в розничных точках, посетить бесплатно музеи или подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте.

Для получения цифрового удостоверения необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА. Также требуется согласие Социального фонда России на обработку данных.

Ранее Госдума установила возможность подтверждения возраста через мессенджер MAX, приняв соответствующие поправки в законодательство во втором и третьем чтениях. Данные изменения позволят пользователям, зарегистрированным в приложении, не предъявлять паспорт при приобретении алкоголя и табачных изделий.